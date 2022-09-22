МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. "Металлоинвест" начал монтаж оборудования для контроля дефектов в сортопрокатном цехе №1 Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК, входит в "Металлоинвест"), объем инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей, следует из релиза компании. Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета

"В сортопрокатном цехе №1 Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова (входит в компанию "Металлоинвест") начался монтаж оборудования для контроля внутренних и поверхностных дефектов и правки горячекатаного проката круглого и квадратного сечения. Объем инвестиций составил более 1,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Как следует из сообщения, оборудование позволит повысить точность контроля за дефектами более чем в два раза, что способствует тому, чтобы обнаруженные поверхностные дефекты удалялись на абразивном станке.

"Сделан очередной шаг по расширению наших возможностей в части соответствия требованиям партнеров. Теперь комбинат будет выпускать и круглый, и квадратный прокат под штамповку с жесткими характеристиками от заказчика по геометрии. При этом оптимизация производственной цепочки позитивно скажется на себестоимости нашей продукции", — приводятся в сообщении слова управляющего директора ОЭМК Кирилла Чернова.

"Металлоинвест" — крупнейшая железорудная компания в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшие бенефициары которого, по данным "БИР-Аналитика", — Алишер Усманов (49%) и Владимир и Варвара Скочи (по 15%). "Металлоинвест" в прошлом году увеличил выпуск железной руды на 0,8% — до 40,767 миллиона тонн.