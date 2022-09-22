МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Мировое производство стали в августе уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%, составив 150,6 миллиона тонн, говорится в отчете World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA). Индекс потребительского доверия в еврозоне достиг рекордного минимума

"Производство стали в мире в августе 2022 года снизилось на 3,0%, до 150,6 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

В том числе выпуск стали Россией и странами СНГ за отчетный период уменьшился на 22,4% и достиг 6,9 миллиона тонн. Россия, в частности, сократила производство этой продукции на 5,5%, до 5,9 миллиона тонн.

Страны ЕС суммарно выпустили 9,7 миллиона тонн стали, что на 13,3% меньше, чем год назад. Производство стали в Северной Америке сократилось на 5,4% — до 9,6 миллиона тонн.

Государства Азии и Океании произвели 112,6 миллиона тонн, выпуск снизился на 0,2%. Непосредственно в Китае выпуск стали просел на 0,5%, достигнув 83,9 миллиона тонн. Индия смогла увеличить его на 1,2%, до 10,2 миллиона тонн.

По итогам восьми месяцев производство стали в мире уменьшилось на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 1,254 миллиарда тонн.