МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Министерство промышленности и торговли будут совместно работать над предоставлением приоритета закупкам отечественных промышленных товаров, заявили в пресс-службе ФАС. ФАС и ЦБ посоветовали банкам раскрывать всю информацию о кешбэке

Соответствующее соглашение подписали замруководителя службы Петр Иванов и первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"Документ позволит обеспечить проведение мониторинга за соблюдением национального режима в закупках. Ведомства намерены совместно разрабатывать предложения по совершенствованию нормативного регулирования предоставления приоритета российским промышленным товарам в рамках Закона о контрактной системе и Закона о закупках. Это касается в том числе мер, направленных на формирование конкурентной среды для поставщиков и производителей", — сказано в сообщении.

В ФАС подчеркнули, что предписание соглашения поспособствует развитию национальной экономики и политики импортозамещения, а также защите внутреннего рынка страны и поддержке отечественных производителей.