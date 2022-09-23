МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Правительство России поручило министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову представить предложения по консолидации проектов разработки российского программного обеспечения (ПО) для ряда отраслевых комитетов на базе индустриального центра компетенций (ИЦК), говорится в перечне поручений на сайте кабмина. Глава "Газпром нефти" представит предложения по разработке ПО для нефтегаза

"Совместно с председателями ИЦК с учётом состоявшегося обсуждения представить в Минцифры России уточнённые предложения по проектам с учётом соответствия проектов требованиям всех ключевых представителей отраслевого сегмента и возможности межотраслевой кооперации… Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – Министру промышленности и торговли Российской Федерации Д.В.Мантурову", — сообщает кабмин.

Как следует из перечня поручения, предложения касаются отраслевых комитетов "Машиностроение", "Металлургическая промышленность", "Электроника и микроэлектроника", "Химическая промышленность", "Фармацевтическая промышленность" и "Торговля". Они должны содержать ограничения дублирующих по функциональности проектов, исключения проектов, требующих разработку с нуля при наличии российских аналогов, а также выделения по автоматизации проектных работ (САПР) в отдельные проекты.

Срок исполнения поручения — до 23 сентября 2022 года. Оно дано по итогам стратегической сессии об импортозамещении ПО в отраслях экономики РФ, которая прошла 13 сентября. Правительство направило 535 миллиардов рублей на защиту устойчивости банков

С учетом состоявшихся на ней обсуждений руководителям отраслевых комитетов вместе с председателями ИЦК до 23 сентября нужно представить в Минцифры России уточненные предложения по разрабатываемым проектам ПО. В частности такое поручение дано зампреду правительства Марату Хуснуллину по отраслевому комитету "Строительство и ЖКХ" и зампреду правительства Татьяне Голиковой — по отраслевому комитету "Здравоохранение".

Также поручения были даны зампреду правительства Дмитрию Чернышенко по отраслевым комитетам "Образование", "Связь и медиа", а также первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову в части отраслевого комитета "Транспорт".