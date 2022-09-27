МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за первые восемь месяцев 2022 года составила 5,525 триллиона юаней (771 миллиард долларов), что на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического управления КНР. Народный банк Китая понизил курс юаня к доллару до двухлетнего минимума

Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за указанный период выросли на 88,1%, составив 1,124 триллиона юаней (156,9 миллиарда долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли упала на 13,4%, составив за восемь месяцев 2022 года 4,07 триллиона юаней (569 миллиардов долларов), а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, снизился на 4,9%, остановившись на отметке в 323,01 миллиарда юаней (45,07 миллиарда долларов).

В общей сложности из 41 отрасли промышленности только в 16 доходы выросли, в 25 – сократились.

Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за январь-август выросла на 5,4% по сравнению с таким же периодом 2021 года. Прибыль акционерных предприятий увеличилась на 0,8%, а частных – сократилась на 8,3%.