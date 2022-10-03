Депутат Верховной рады Магомедов призвал разблокировать порты для экспорта металлов из Украины
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Муса Магомедов заявил, что экспорт металлов через порты нужен Киеву, чтобы спасти отечественную металлургию.
"На экспорт металлов приходилась большая часть валютных поступлений, а сейчас ситуация в металлургии катастрофическая. Разблокирование портов могло бы стать одним из способов спасти отечественную металлургию. Так как предприятия давно работают в убыток. И если не будет предоставлена государственная поддержка, страну ждут массовые сокращения", — приводит слова депутата "РБК-Украина".
Также он отметил, что 2023 год будет очень сложным для экономики Украины, в частности, об этом свидетельствует проект бюджета с рекордным уровнем дефицита, поэтому в такой ситуации страна как никогда ранее нуждается в дополнительных валютных поступлениях.
Кабмин Украины 13 сентября одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20221003/838339063.html