МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Муса Магомедов заявил, что экспорт металлов через порты нужен Киеву, чтобы спасти отечественную металлургию. "Нафтогаз Украины" снизил добычу газа на два процента

"На экспорт металлов приходилась большая часть валютных поступлений, а сейчас ситуация в металлургии катастрофическая. Разблокирование портов могло бы стать одним из способов спасти отечественную металлургию. Так как предприятия давно работают в убыток. И если не будет предоставлена государственная поддержка, страну ждут массовые сокращения", — приводит слова депутата "РБК-Украина".

Также он отметил, что 2023 год будет очень сложным для экономики Украины, в частности, об этом свидетельствует проект бюджета с рекордным уровнем дефицита, поэтому в такой ситуации страна как никогда ранее нуждается в дополнительных валютных поступлениях.

Кабмин Украины 13 сентября одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.