МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Международный угольный форум "Угольная отрасль – новые реалии" пройдет в Кемерово, сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса. СМИ: в ЕС выступили против ослабления санкций на уголь

"Участие в Форуме примут первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, представители федеральных министерств и ведомств, главы угледобывающих регионов России, руководители угольных компаний и профсоюзных организаций, производители оборудования, деятели науки", – сказано в релизе.

Как отметили в пресс-службе, цель форума — создание единой коммуникационной бизнес-площадки международного уровня для диалога власти, бизнеса и науки. Участники получат возможность продемонстрировать новинки производства, оценить конкурентоспособность выпускаемой продукции, найти инвесторов и партнеров, обменяться опытом с коллегами, обсудить социальные программы.

Одним из ключевых событий Форума станет пленарное заседание 7 октября. На мероприятии планируется обсудить перспективы развития российской угольной отрасли в условиях санкционного давления, работу угольных компаний в современных условиях рынка, а также вопросы недропользования, лицензирования, промышленную безопасность, совершенствование горноспасательного дела в России, подготовку кадров для отрасли.

Кроме того, глава Минэкономразвития Максим Решетников в формате ВКС выступит с докладом по реализации программы диверсификации региональной экономики на примере Кузбасса. Заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов расскажет об импортозамещении в угольной отрасли.

Также в рамках Форума запланировано совместное заседание президиума правительственной комиссии по транспорту и комиссий Госсовета России по направлениям "Энергетика" и "Транспорт".

Помимо этого, в выставочной программе планируются демонстрация стенда "Космическая деятельность в интересах горнодобывающей промышленности", выставка научно-технических достижений в области угледобычи и переработки в Кузбасском государственном техническом университете, выставка "Лыжный переход Кузбасс — Донбасс" в Государственной филармонии и другие экспозиции, а также спортивная программа.

В пресс-службе добавили, что под эгидой мероприятия пройдет медиафорум "Черное золото России" — первый журналистский конкурс, который объединил представителей телевидения, радио, интернет- и печатных СМИ из всех угледобывающих регионов страны.