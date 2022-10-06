МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Отрасли российской экономики, ориентированные на поставки в европейский регион, остаются под давлением санкций, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в четверг. Путин призвал уделить внимание потребительскому спросу

По его словам, экспортеры уже начали переключаться на другие рынки, но этот процесс требует времени.

"Этот процесс, конечно, не быстрый. Требуется время для выстраивания новых кооперационных и логистических цепочек", — отметил Путин.

Глава государства при этом отметил восстановление российского автопрома и металлургии. По его словам, позитивная динамика наблюдается в сельском хозяйстве и строительном секторе.

"После четырех месяцев спада промышленное производство вернулось на уровень прошлого года, постепенно восстанавливаются отрасли, которые оказались в наиболее сложном положении", — сказа Путин.

Опережающая динамика строительной отрасли должна подтянуть смежные отрасли, добавил Путин.