Путин рассказал, какие отрасли остаются под давлением санкций
Путин: ориентированные на экспорт в Европу отрасли экономики остаются под давлением санкций
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Отрасли российской экономики, ориентированные на поставки в европейский регион, остаются под давлением санкций, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в четверг.
По его словам, экспортеры уже начали переключаться на другие рынки, но этот процесс требует времени.
"Этот процесс, конечно, не быстрый. Требуется время для выстраивания новых кооперационных и логистических цепочек", — отметил Путин.
Глава государства при этом отметил восстановление российского автопрома и металлургии. По его словам, позитивная динамика наблюдается в сельском хозяйстве и строительном секторе.
"После четырех месяцев спада промышленное производство вернулось на уровень прошлого года, постепенно восстанавливаются отрасли, которые оказались в наиболее сложном положении", — сказа Путин.
Опережающая динамика строительной отрасли должна подтянуть смежные отрасли, добавил Путин.