МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Запрет ЕС на экспорт российских полуфабрикатов для металлургии сильнее всего ударит по "Новолипецкому металлургическому комбинату" (НЛМК), считает аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов. "Крестовый поход Европы": чем ответит Россия на восьмой пакет санкций

"От возможных ограничений на импорт стальных полуфабрикатов пострадает, в первую очередь, НЛМК, чья бизнес-модель основана на экспорте слябов в Евросоюз для дальнейшей перекатки. Касаемо дивидендной политики, компания сейчас без проблем экспортирует слябы в Европу, но при этом не платит дивиденды несколько кварталов подряд. А в случае запрета на ввоз слябов из России дивиденды еще нескоро вернутся в повестку НЛМК", — заявил он РИА Новости.

При этом, аналитик назвал маловероятным закрытие производств этого предприятия в Европе и предположил, что в случае прямых санкций НЛМК с разрешения западных регуляторов продаст европейские активы, как это сейчас пытается сделать Evraz со своим Североамериканским дивизионом.

Он также добавил, что альтернативой рынку Евросоюза остается Азия, где более-менее востребованы дешевые российские слябы, а географическое расположение НЛМК позволит с минимальными издержками переориентировать поставки. Новак заявил, что ЕС запутался в собственных санкциях

"Однако мы отмечаем, что рынки Азии высококонкурентны, российский экспорт при текущем валютном курсе нерентабелен, а местные потребители готовы закупать российскую стальную продукцию лишь с большим дисконтом", — пояснил Данилов.

Помимо этого, по его словам, возможный запрет станет ощутимым ударом по европейским предприятиям, которые будут вынуждены закупать стальные полуфабрикаты в других странах, в связи с чем столкнутся с ростом издержек.

Ранее в четверг Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций, предполагающий в том числе запрет на импорт из России полуфабрикатов для металлургии.

Группа НЛМК — вертикально интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы расположены в России, Европе и США. По итогам 2021 года НЛМК увеличил выпуск стали на 10% — до 17,4 миллиона тонн. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 79,3% его акций.