Аналитик Данилов считает, что санкции ЕС сильнее ударят по НЛМК и оставят инвесторов без дивидендов
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Запрет ЕС на экспорт российских полуфабрикатов для металлургии сильнее всего ударит по "Новолипецкому металлургическому комбинату" (НЛМК), считает аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов.
"От возможных ограничений на импорт стальных полуфабрикатов пострадает, в первую очередь, НЛМК, чья бизнес-модель основана на экспорте слябов в Евросоюз для дальнейшей перекатки. Касаемо дивидендной политики, компания сейчас без проблем экспортирует слябы в Европу, но при этом не платит дивиденды несколько кварталов подряд. А в случае запрета на ввоз слябов из России дивиденды еще нескоро вернутся в повестку НЛМК", — заявил он РИА Новости.
При этом, аналитик назвал маловероятным закрытие производств этого предприятия в Европе и предположил, что в случае прямых санкций НЛМК с разрешения западных регуляторов продаст европейские активы, как это сейчас пытается сделать Evraz со своим Североамериканским дивизионом.
Он также добавил, что альтернативой рынку Евросоюза остается Азия, где более-менее востребованы дешевые российские слябы, а географическое расположение НЛМК позволит с минимальными издержками переориентировать поставки.
"Однако мы отмечаем, что рынки Азии высококонкурентны, российский экспорт при текущем валютном курсе нерентабелен, а местные потребители готовы закупать российскую стальную продукцию лишь с большим дисконтом", — пояснил Данилов.
Помимо этого, по его словам, возможный запрет станет ощутимым ударом по европейским предприятиям, которые будут вынуждены закупать стальные полуфабрикаты в других странах, в связи с чем столкнутся с ростом издержек.
Ранее в четверг Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций, предполагающий в том числе запрет на импорт из России полуфабрикатов для металлургии.
Группа НЛМК — вертикально интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы расположены в России, Европе и США. По итогам 2021 года НЛМК увеличил выпуск стали на 10% — до 17,4 миллиона тонн. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 79,3% его акций.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20221006/838381211.html