МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Металлургическая компания "АрселорМиттал Кривой Рог" временно ограничила объемы производства с целью снижения употребления электроэнергии в городе Кривом Роге на Украине, сообщило издание Uaprom.info. Bloomberg: горнодобывающая компания приостановила работу на Украине

"ArcelorMittal Кривой Рог" сообщил о решении ограничить потребление электроэнергии наиболее энергоемким оборудованием и временно уменьшить текущее производство", — сказано в релизе компании.

В издани отметили, что это решение позволит снизить потребление электроэнергии в Кривом Роге.

"ArcelorMittal Кривой Рог" – крупнейший производитель стального проката на Украине, специализируется на выпуске длинномерного проката — арматуры и катанки. ArcelorMittal владеет крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний.

Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.