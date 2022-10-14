МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. "Северсталь" за девять месяцев 2022 года уменьшила выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 8%, до 7,967 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

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Производство чугуна за отчетный период составило 8,1 миллиона тонн, увеличившись на 1%. При этом производство стали за рассматриваемый период снизилось в результате ремонта конвертера во втором квартале и ограниченной загрузки, уточняет компания.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (76,85% акций). Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в прошлом году составила 4,075 миллиарда долларов, показатель EBITDA — 5,978 миллиарда долларов.