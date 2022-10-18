МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Rio Tinto ожидает годовые объемы поставок железной руды у нижней границы прогнозного диапазона. В 3-м квартале поставки этого сырья сократились на фоне низкого спроса в мире, особенно в Китае — ведущем потребителе металлов, сообщает агентство Рейтер. Стоимость меди выросла на рисковых настроениях и ослаблении доллара

Rio борется с ростом затрат на добычу, а цены на железную руду могут при нынешних темпах завершить 2022 год на минимуме за последние 3-4 года. Китай и Европа сократили объемы выпуска стали в свете усиливающегося давления из-за дополнительных поставок.

Снижение цен и сокращение спроса в Китае привело к тому, что Rio в июле снизила промежуточный дивиденд более чем в два раза.

Добывающая компания заявила, что теперь ожидает годовые поставки железной руды у нижней границы ориентирного диапазона, составляющего 320-335 млн тонн. Компания добавила, что прогноз зависит от наращивания добычи на проектах Gudai-Darri и Robe Valley, а также от наличия квалифицированной рабочей силы.

"Восстановление в сегменте железной руды Rio Tinto и сохранение годового прогноза должно успокоить инвесторов, хотя, скорее всего, будет достигнута только нижняя граница", — указали аналитики Capital Markets.

Акции компании растеряли начальный прирост и снизились на 0,5%, тогда как ключевой индекс акций набрал 1,3%.

Крупнейший в мире поставщик железной руды за 3 месяца, истекшие 30 сентября, отгрузил 82,9 млн тонн этого сырья против 83,4 млн тонн годом ранее.

Правда, Rio отметила, что в сравнении с предыдущим кварталом поставки выросли на 4%, несмотря на сбои в железнодорожном сообщении, один из которых затронул ветку от Guidai-Darri.

Компания повысила оценку годовых затрат в сегменте меди с 130-150 центов на фунт до 150-170 центов на фунт и снизила годовой прогноз производства рафинированной меди с 230 000-290 000 тонн до 190 000-220 000 тонн.

Rio также снизила предполагаемые капиталовложения за 20222 год на 500 млн долларов до 7 млрд долларов ввиду укрепления доллара и "пересмотра сроков инвестиций в декарбонизацию".

В отдельном порядке Rio заявила, что "модернизирует" заключенное почти 50 лет назад соглашение с Wright Prospecting о разработке железорудного проекта Rhodes Ridge и к концу десятилетия намерена ввести в эксплуатацию один завод, начальная мощность которого составит до 40 млн тонн.

В сентябре компания заявила, что объединит усилия с China Baowu Steel Group для разработки проекта железной руды за 2 млрд долларов. Rio стремится нарастить добычу в регионе Пилбара.

BHP Group, как ожидается опубликует результаты добычи за 1-й квартал в среду