МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении бюджетообразующий законопроект, который устанавливает акциз на жидкую сталь с планкой отсечения в 30 тысяч рублей вместо 300 долларов за тонну. Это должно нивелировать влияние ухудшения макроэкономической ситуации на металлургическую отрасль. ГД одобрила в первом чтении повышение налогов для нефтегазового сектора

Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает корректировку, причем задним числом – с 1 августа 2022 года, предельного значения экспортной цены на слябы, при котором ставка акциза на жидкую сталь обнуляется. Цену отсечения предлагается установить в 30 тысяч рублей за тонну вместо 300 долларов.

Это позволит компаниям применять нулевую ставку акциза на жидкую сталь при отрицательной рентабельности, сохранив возможность обеспечения поступлений в федеральный бюджет при благоприятной ценовой конъюнктуре на металлопродукцию.

Однако в случае снижения экспортной цены на слябы выпадающие доходы федерального бюджета могут составить порядка 29,4 миллиарда рублей в 2022 году.

Акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства, введен в РФ с 2022 года. В начале лета стало известно, что Минпромторг и Минфин рассматривают возможность его отмены. Несколько позже, в конце июня, замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что отмена акциза на жидкую сталь в РФ невозможна, но Минфин готов обсуждать уточнение к формуле осенью.

В середине июля Минпромторг сообщал, что расширит список предприятий, освобожденных от акциза на жидкую сталь. А в начале августа вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой этот акциз скорректировать.