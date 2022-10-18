МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. В ходе масштабной программы газификации, реализации множества других программ и нацпроектов, связанных со строительством жилья и инфраструктуры, в России сегодня наблюдается мощный рост спроса на полиэтиленовые трубы, а следовательно — на сырье для их производства. У полиэтиленовых труб есть ряд преимуществ: стойкость полимеров ко всем видам коррозии, высокие сроки службы, меньший вес. Их легче доставлять и перемещать. Бум на этот вид труб требует увеличения производства сырья, поэтому встает вопрос есть ли в стране нужные объемы полимеров, чтобы удовлетворить растущий спрос. Агентство "Прайм" обсудило состояние отрасли и вероятность реального дефицита с экспертами.

В России за последние два года наблюдается беспрецедентный рост производства и сбыта труб. Это происходит благодаря реализации национальных проектов, программе национальной газификации, федеральным программам по замене ветхого и аварийного жилья и коммуникаций. Растет также и спрос на строительство промышленного и коммерческого жилья. В последние годы на спрос также влияет большой приток средств в развитие отечественных инфраструктурных и жилищных проектов.

Такой спрос уже вызвал увеличение объемов производства полимеров и обсуждений, хватит ли их для национальных целей. Но эксперты заявляют, что беспокоится не о чем:

"Дефицита на рынке сейчас нет. В России только за 2021 год данный сегмент показал прирост в 30% (по объему сырья трубных полимеров), и аналогичный рост ожидается в 2022 году. По недавним заявлениям участников рынка, им не хватает черного классифицированного полиэтилена, который поставляет СИБУР. Хотя, помимо СИБУРА, есть и другие игроки — "Газпром нефтехим Салават" и "Лукойл". Если же по какой-то причине именно эти компании не подходят — сырье можно взять других странах, которые не прекращали с нами сотрудничество: в Иране, Китае, Азербайджане, Узбекистане. Никакой дополнительной сертификации заграничное сырье проходить не должно: торговля трубными марками происходит по единым международным правилам, которые требуют от компании-производителя лишь прохождения собственной классификации. То есть, если завод классифицировал марку как трубную, то он имеет право ее поставить в любую страну мира, и она будет применяться без дополнительных сертификаций. Да, это дороже, но есть трейдеры, которые позволяют закупать зарубежное сырье", — считает генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) Владислав Ткаченко.

"Мы получаем весь объем, который запрашиваем. У нас несколько производственных площадок и для всех из них получаем полный объем поставок. В целом основные задачи по рынку выполняются: производители удовлетворены и получают необходимый материал. Предприятия, которые продают полиэтилен, активно работают. Про проблемы на рынке не слышала", — поделилась Светлана Долгая, руководитель по координации исполнения проектов и внутреннему контролю компании "Петерпайп"

Еще одна реальная альтернатива по мнению экспертов: натуральный белый полиэтилен, который также применяется в многослойных трубах. Они могут состоять из него на 90%, а черный требуется для 10% наружного слоя. При этом неважно, какой именно это черный полиэтилен: производства СИБУРа, "Газпром нефтехим Салавата", "Лукойла" или привезенный из другой страны.

Но проблемы в отрасли все-таки существуют: "В последнее время наша ассоциация очень часто ловит на фальсификате малых и средних производителей, и именно нехваткой "официального" сырья они оправдывают свою нечистоплотность. Но никакого дефицита на рынке нет", — продолжает Владислав Ткаченко.

Это связано с тем, что у малых производителей нет достаточного понимания о вреде фальсификата и последствиях его использования в конечном продукте.

Эта проблема, по мнению экспертов, вызвана коррупцией, недостаточным госнадзором, отсутствием персонифицированной ответственности за производство и поставку, итогом которых становится появление фальсификата. В результате происходит огромное количество аварий, аварийные трубопроводы меняются на аварийные трубопроводы. Это значительно влияет на экономику страны, наносит удар по добросовестным производителям, по населению. Оборот фальсифицированной продукции по некоторым оценкам может достигать порядка 5 триллионов рублей в год, стройматериалов — около 2 триллионов рублей, полимерных труб — примерно 20 миллиардов рублей, отметил Ткаченко.

Влияют ли санкции на текущую ситуацию? Сырье для специальных марок труб, которые составляют порядка 5% рынка, действительно поставлялось из-за рубежа. Но потребителей сложных специализированных труб немного, и дефицита они не замечают, потому что такие трубы производятся специально для них. Обычные же трубные марки (черный и белый полиэтилен) сегодня уже на 96% производятся отечественными производителями. То есть, отечественная отрасль можно существовать на собственном сырье, особенно если производители будут меньше экспортировать и увеличивать поставка на внутренний рынок.

Помимо СИБУРа, который производит 130-140 тысяч тонн натурального полиэтилена трубной марки в год, в России еще существует два крупных производителя. Это "Салават" (ООО "Газпром нефтехим Салават"), производящий около 100 тысяч тонн и "Лукойл", который на заводе "Ставролен" производит еще порядка 30-40 тысяч тонн трубного полиэтилена. И объемы производства растут от года к году как раз с целью обеспечения национальных программ и проектов.

"Для удовлетворения резко возросшего спроса со стороны производителей труб для инфраструктурных проектов в области газо- и водоснабжения СИБУР в августе нарастил объемы производства черной трубной марки полиэтилена. Благодаря оперативной перенастройке производственных мощностей наш объем производства и реализации данной марки уже по итогам третьего квартала вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогнозируем дальнейший рост выпуска и ожидаем, что по итогам года показатель превысит 50%", — отметили в СИБУРе.

Рост объемов производства всех трубных марок СИБУРа составит около 52%, и компания планирует продолжить расширение предложения. "При этом мы видим превышение спроса на черную трубную марку над имеющимися у нас мощностями. Мы рекомендуем производителям труб для напорных и ненапорных применений систем водоснабжения и водоотведения, а также кабельной защиты увеличить долю решений на основе многослойных труб с применением марок натурального полиэтилена, представленных в продуктовом портфеле СИБУРа", добавили в компании.

По мнению экспертов, если сырья сейчас кому-то не хватает, то только потому, что компании не позаботились об этом вовремя. Отгрузка происходит по подписанным договорам на утвержденные объемы в соответствии с установленными и заранее согласованными сроками. В данный момент мощности производств работают на более приоритетные проекты. Трубные производства еще никогда не видели такого объема загрузки. Крупным предприятиям в первую очередь нужно удовлетворять спрос федеральных программ и нацпроектов, то есть государственного заказа, который нацелен на обеспечение потребностей людей.