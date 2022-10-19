2022-10-19T11:09:48+03:00
2022-10-19T11:09:48+03:00
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2022
https://1prime.ru/industry_and_energy/20221019/838506461.html
Группа ММК сократила производство стали в третьем квартале
Промышленность
Новости
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ГРУППА ММК В III КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛА ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ НА 3,3% ДО 2,8 МЛН ТОНН — КОМПАНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 19.10.2022
экономика, промышленность, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. ГРУППА ММК В III КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛА ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ НА 3,3% ДО 2,8 МЛН ТОНН — КОМПАНИЯ
Новость дополняется