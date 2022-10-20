КАЗАНЬ, 20 окт — ПРАЙМ. Производитель грузовиков компания "Камаз" в первом квартале 2023 года завершит программу импортозамещения для грузовиков К5, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. "Камаз" повысит оклады сотрудников на четыре процента

"В первом квартале будущего года автогигант запустит производство полного модельного ряда грузовиков нового поколения К5 с полным завершением программы импортозамещения, с улучшением потребительских качеств", — сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.

Глава республики в целом отметил проводимую на "Камазе" работу, направленную на сохранение объемов производства и развитие модельного ряда.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).