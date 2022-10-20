"Камаз" в 2023 году завершит импортозамещение грузовиков нового поколения
"Камаз" завершит программу импортозамещения для грузовиков К5 в первом квартале 2023 года
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КАЗАНЬ, 20 окт — ПРАЙМ. Производитель грузовиков компания "Камаз" в первом квартале 2023 года завершит программу импортозамещения для грузовиков К5, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
"В первом квартале будущего года автогигант запустит производство полного модельного ряда грузовиков нового поколения К5 с полным завершением программы импортозамещения, с улучшением потребительских качеств", — сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.
Глава республики в целом отметил проводимую на "Камазе" работу, направленную на сохранение объемов производства и развитие модельного ряда.
"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).