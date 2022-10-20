МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Турецкий машиностроительный экспорт в Россию увеличивается в последние годы, в этом году побьет рекорд, сообщил председатель правления союза производителей продукции машиностроения Турции Селим Эмре Генджер на форуме "Сделано в России". Эрдоган заявил, что договорился с Путиным создать газовый хаб в Турции

Турецкое машиностроение, отметил чиновник, начинает ощущать эффекты замедления развития европейской экономики, являющейся основным партнером страны. При этом, добавил он, сектор турецкого машиностроения хорошо представляет торговый потенциал России, но не в полной мере его использует.

"Имея это в виду, начиная с 2020 года, мы прилагаем усилия, чтобы преодолеть недостатки. Мы реализуем программу по укреплению наших связей с Россией", — сказал турецкий чиновник.

"Наш машиностроительный экспорт в Россию в прошлом году увеличился на 37% — 940 миллионов долларов его объем. Первые восемь месяцев в этом году — также серьезное увеличение нашего экспорта — на 28%. Это свидетельствует о том, что к концу этого года мы добьемся рекорда — 1,2 миллиарда долларов будет объем машиностроительного экспорта в Россию", — добавил председатель правления турецкого союза.