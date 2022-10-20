МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Белоруссия заинтересовалась локализацей производства лифтов на территории Армении, заявил премьер-министр страны Роман Головченко. Россия ратифицировала соглашение о транзитных платежах в ЕАЭС

Председатель белорусского правительства в четверг прибыл в Ереван на заседание Евразийского межправсовета.

"Мы рассматриваем вопросы сотрудничества в области машиностроения, создания совместных производств. Белорусский производитель "Могилевлифтмаш" выступил с инициативой создания производства лифтов на территории Армении", — сказал он в ходе беседы с премьером Армении Николом Пашиняном.