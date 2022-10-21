МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. "Росатом" предлагает разработать рассчитанный на 5-7 лет план по расширению производства высокотехнологичной импортозамещающей продукции для ядерной медицины, в которой нуждается отечественное здравоохранение, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" обсудит с турецкими партнерами участие в проекте АЭС "Синоп"

Он выступил на совещании по вопросам развития ядерной медицины, которое прошло в пятницу в Москве на площадке предприятия "Росатома" "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (НИИТФА). В совещании приняли участие вице-премьер России Татьяна Голикова и глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам Лихачева, длительное время медицинские компетенции "Росатома" находились в тени главных задач атомной отрасли — обеспечения обороноспособности РФ и атомной энергетики, но сейчас медицинская тематика "с учетом внешних факторов" тоже должна выйти на передний план. "Медицина не менее важна для страны, для качества жизни людей", — подчеркнул Лихачев.

В основе медицинских разработок "Росатома" лежат уникальные разработки, и практически по каждому направлению есть большие заделы для движения вперед, отметил гендиректор. У "Росатома" есть планы совместно с Курчатовским институтом качественно улучшить параметры существующих изделий, чтобы не просто быть конкурентоспособными а опередить зарубежные аналоги по многим показателям, добавил Лихачев.

"Самое главное — мы понимаем задачи, у нас сформированы коллективы, налажено взаимодействие с нашими партнерами. И нам нужен план на 5-7 лет вперед, для того чтобы опережающими темпами расширить производство, укрепить его материальную базу", — подчеркнул глава "Росатома". "Росатом" начал поставлять ядерное топливо для китайского реактора

Цель реализации этого плана — представить на медицинский рынок "не просто импортозамещнный, а превосходящий по своим параметрам продукт", пояснил Лихачев.

По его словам, очень важно что "Росатом" хочет замкнуть всю цепочку — от разработки и производства радиофармацевтических препаратов и оборудования до внедрения их в клинику. "Опыт такой у нас есть", — отметил Лихачев.

"Задача нашей встречи — предложить вам и получить вашу поддержку по переходу от ярких, пилотных проектов к большой, конвейерной, системной работе по удовлетворению потребностей российской медицины", — сказал Лихачев, обращаясь к Голиковой и Мурашко.

Перед началом совещания Голикова и Мурашко ознакомились с образцами российского инновационного оборудования для ядерной терапии, созданными специалистами "Росатома".