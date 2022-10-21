МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Первое в России производство 5D-принтеров создали с господдержкой в волгоградской компании "Стереотек", технология позволит печатать любые промышленные детали, сообщили в администрации Волгоградской области. LG опровергла информацию о планах переноса производства из России

"На площадке волгоградской инновационной компании "Стереотек" с господдержкой запущено первое в России производство 5D-принтеров", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что компания получила господдержку в 100 миллионов рублей, которая позволила создать производство. По данным администрации, на 5D-принтерах можно печатать любые промышленные детали, в том числе на замену импортных. На предприятии запущены четыре линии, что позволит выпускать до одной тысячи изделий в год. Отмечается, что технология может быть использована в авиа-и автомобилестроении, протезировании и других сферах.