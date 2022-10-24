ПАРИЖ, 24 окт — ПРАЙМ. Французская горнодобывающая компания Imerys объявила, что первое открытое месторождение лития во Франции станет одним из крупнейших в ЕС и сможет обеспечить аккумуляторами до 700 тысяч автомобилей в год, сообщила в понедельник компания в коммюнике. Франция, Испания и Португалия создадут коридор "зеленой энергетики"

"Компания объявляет о начале разработки крупнейшего месторождения лития в департаменте Алье. Проект внесет вклад в энергетический переход Франции и ЕС и позволит им получить производственный суверенитет в то время, когда производители аккумуляторов и автомобилей сильно зависимы от импорта лития – незаменимого элемента для энергетического перехода", — говорится в коммюнике.

Согласно коммюнике, месторождение станет "одним из крупнейших в ЕС" и сможет обеспечить производство 700 тысяч литий-ионных аккумуляторов для автомобилей, как только начнется полномасштабная работа по его добыче.

Согласно предварительным исследованиям, компания намерена производить 34 тысячи тонн гидроксида лития в год, начиная с 2028 года. Инвестиции в проект составят около 1 миллиарда евро на разработку месторождения в течение как минимум 25 лет.

Стоимость производства одного килограмма лития, согласно экспертным оценкам, составит от 7 до 9 евро, что делает проект конкурентоспособным на европейском рынке.

Литий играет ключевую роль в развитии электротранспорта и накопителей энергии. Более 70% потребления лития приходится на рынок литий-ионных аккумуляторов.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что к 2035 году страна планирует прекратить продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. К 2030 году французские производители обязались выпустить 2 миллиона электрокаров.

Основными экспортёрами лития сегодня являются Австралия и страны Южной Америки.