МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. "Норникель" в январе-сентябре 2022 года увеличил выпуск никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23%, до 159,2 тысяч тонн, палладия — на 11%, до 2,128 миллиона унций, следует из сообщения компании. "Газпром" выиграл два углеводородных участка недр в Якутии

Производство меди увеличилось на 10%, до 317,147 тысячи тонн. Выпуск платины вырос на 6%, до 491 тысячи унций.

В третьем квартале текущего года выпуск никеля вырос относительно предыдущего квартала на 22%, до 59,284 тысячи тонн, меди — на 1%, до 113,218 тысячи тонн. Выпуск палладия вырос на 0,4%, до 712 тысяч унций, платины — на 8%, до 171 тысячи унций.

По словам старшего вице-президента, производственного директора "Норникеля" Сергея Степанова, которого цитирует пресс-служба, в третьем квартале внимание компании было направлено на восстановление работы Норильской обогатительной фабрики и на снижение влияния новых рисков, возникших из-за изменения геополитической обстановки. "В настоящий момент наиболее актуальными для нас являются риски, связанные со своевременной поставкой запасных частей к импортной горной технике и оборудованию, а также усложнившаяся логистика поставок. В этой области нам удалось достичь определенных успехов, в частности были выстроены новые логистические схемы и налажены альтернативные каналы поставки запчастей", — уточняет он.

Кроме того, считает Степанов, важной задачей на среднесрочную перспективу является поиск новых поставщиков высокопроизводительного горного оборудования для замены действующего парка. В этой части "Норникель" в ближайшее время планирует начать тестировать новое горное оборудование, полученное от производителей из дружественных стран.

Компания также подтвердила ранее озвученный прогноз по производству металлов в 2022 году. Предполагается, что выпуск никеля в текущем году составит 205-215 тысяч тонн, меди — 365-385 тысяч тонн (исключая Быстринский ГОК), палладия — 2,45-2,71 миллиона унций, платины — 604-667 тысяч унций.

"По итогам 2022 года с учетом всех реализуемых мер по снижению влияния новых операционных рисков мы подтверждаем прогноз производства металлов из российского сырья в рамках ранее заявленного диапазона. Тем не менее новые для компании вызовы сохраняют свою актуальность, и работа, направленная на минимизацию рисков, связанных с поставками критически важного оборудования и запчастей, остается в списке наших важнейших приоритетов. Пока мы с осторожностью смотрим на перспективы реализации нашей производственной программы в 2023 году", — уточнили в компании.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).