ВОРОНЕЖ, 24 окт — ПРАЙМ. Китайская компания HENAN Si&C Co. Ltd намерена построить в Воронежской области завод по производству карбида кремния с объемом инвестиций 3 миллиарда рублей, сообщает в понедельник правительство региона. Segezha соберет планирует заявки на облигации от миллиарда юаней 8 ноября

"Проект планируется реализовывать в поселке Латная Семилукского района. Производство будет расположено в 10 километрах от места добычи особо чистого кварцевого песка. Заявленные инвестиции в проект — около 3 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, производственные мощности составят на первом этапе 42 тысячи тонн.

"Предприятие планирует 70% производимого в будущем карбида кремния поставлять на экспорт в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Остальное будет реализовываться на территории России", — информирует облправительство.

Как отмечают областные власти, наличие в регионе достаточных запасов кокса и кварцевого песка, а также дешевой электроэнергии, необходимой инфраструктуры и развитой логистики, позволит выпускать продукцию на 30% дешевле зарубежных и российских аналогов.