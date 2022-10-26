МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Промышленное производство в России в сентябре ускорило спад до 3,1% в годовом выражении с августовских 0,1%, в месячном выражении отмечен рост — на 0,5%, сообщил в среду Росстат. Добыча нефти и конденсата России в сентябре выросла на 1,5 процента

Промышленное производство перешло в отрицательную зону в текущем году в апреле, когда показатель просел на 2,6% в годовом выражении, снижение в мае и июне составило 2,4%, в июле спад замедлился до 0,5%, в августе — до 0,1%. Таким образом спад промышленности на 3,1% в сентябре стал самым глубоким в текущем году.

С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре текущего года промышленное производство снизилось на 0,4%. В январе-сентябре 2022 года промпроизводство выросло на 0,4% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года.

Согласно данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в сентябре в годовом выражении снизилось на 1,8% после роста на 1% в августе (за январь-сентябрь рост на 1,9%). Обрабатывающая промышленность в сентябре ускорила снижение до 4% в годовом выражении с 0,8% в августе (за январь-сентябрь снижение на 0,5%).

Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в сентябре снизилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после снижения на 1,6% в августе (в январе-сентябре выросло на 0,3% год к году). В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов спад в годовом выражении составил 7,5% после 9% в августе (за январь-сентябрь снижение 5,5%).