МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Россия по итогам января-сентября 2022 года снизила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 1,3%, свидетельствуют данные Росстата. Добыча нефти и конденсата России в сентябре выросла на 1,5 процента

При этом в сентябре 2022 года относительно сентября 2021 года производство золота в РФ выросло на 1,9%, а относительно августа 2022 года — снизилось на 8,1%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.