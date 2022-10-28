МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Шахта "Юбилейная" в Кемеровской области, где в ночь на 28 октября произошел пожар, приостановила добычу угля, сообщает министерство угольной промышленности Кузбасса. Добыча угля в России снизилась на 1,5 процента в годовом выражении

Сообщалось, что возгорание на шахте ликвидировала вспомогательная горноспасательная команда. В шахте находились 118 человек, люди вышли на поверхность, десять человек остались для работ по жизнеобеспечению шахты. Пострадавших нет.

"На шахте "Юбилейная", где сегодня в 2.15 (22.15 мск) произошло возгорание, добыча угля временно приостановлена, работает комиссия", – сообщили в министерстве.