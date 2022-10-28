МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore в январе-сентябре 2022 года сократил производство меди из собственных источников на 14% в годовом исчислении, до 770,5 тысячи тонн, сообщается в отчете Glencore. Медь дешевеет почти на два процента

Объем производства никеля в годовом выражении вырос на 15% — до 81,6 тысячи тонн. Производство цинка, напротив, сократилось на 18% — до 699,6 тысячи тонн. Добыча угля в январе-сентябре выросла на 7% — до 81,9 миллиона тонн.

В третьем квартале компания сократила производство меди на 13%, до 260,3 тысячи тонн по сравнению аналогичным кварталом прошлого года. Объем производства никеля в отчетном периоде в годовом выражении вырос на 2%, до 23,8 тысячи тонн. Производство цинка снизилось на 20%, до 218,9 тысяч тонн. Добыча угля уменьшилась 4%, до 26,5 миллиона тонн.

Glencore является одним из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Ее акции торгуются на биржах Лондона и Гонконга.