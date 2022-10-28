МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Совет Федерации рекомендовал Минсельхозу рассмотреть внесение рыбоперерабатывающих предприятий, а также производителей ветеринарных препаратов в список системообразующих, следует из постановления палаты. Путин рассказал об идее создать большие траулеры для рыболовного флота

Кроме того, предлагается наделить предприятия рыбного хозяйства, не занимающиеся выловом водных биологических ресурсов, правом на получение льготных кредитов.

Правительству рекомендовано изучить дополнительные меры по развитию транспортной и логистической инфраструктуры российского рыбохозяйственного комплекса. Это касается в том числе строительства и модернизации холодильных мощностей, обновления судоремонтных мощностей и введения субсидий на железнодорожную перевозку рыбной продукции из ДФО в Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа.

Сенаторы также предложили кабмину рассмотреть возможность субсидирования затрат на строительство рефрижераторных контейнеров и локализацию их производства в России.