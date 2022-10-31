Эксперт Хазанов: в случае создания "никелевого ОПЕК" Россия должна быть на первых ролях
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Россия, занимающая порядка 17% в мировом производстве высокосортного никеля, в гипотетическом "никелевом ОПЕК" должна быть на первых ролях, высказал РИА Новости мнение независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.
Ранее министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалия заявил газете Financial Times, что страна изучает возможность создания картеля наподобие ОПЕК для никеля и других ключевых металлов, используемых для аккумуляторов.
Хазанов напомнил, что Россия, в лице "Норильского никеля", занимает не менее 17% в сегменте высокосортного никеля, и от сбытовой политики компании будет в немалой степени зависеть общая ситуация на глобальном рынке. "Естественно, наша страна не должна быть в никелевом ОПЕК на вторых или третьих ролях, а выступать в виде одного из первых лиц", — добавил эксперт.
Он также считает, что жизнеспособность будущей организации будет зависеть от того, какие страны войдут в нее и как будет налажен диалог между ними.
"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).
По итогам первых трёх кварталов компания увеличила выпуск никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23%, до 159,2 тысячи тонн, палладия — на 11%, до 2,128 миллиона унций. Производство меди за отчетный период увеличилось на 10%, до 317,147 тысячи тонн. Выпуск платины вырос на 6%, до 491 тысячи унций.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20221031/838655565.html