МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Россия, занимающая порядка 17% в мировом производстве высокосортного никеля, в гипотетическом "никелевом ОПЕК" должна быть на первых ролях, высказал РИА Новости мнение независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Эксперт отметил важность создания аналога ОПЕК для экспортеров никеля

Ранее министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалия заявил газете Financial Times, что страна изучает возможность создания картеля наподобие ОПЕК для никеля и других ключевых металлов, используемых для аккумуляторов.

Хазанов напомнил, что Россия, в лице "Норильского никеля", занимает не менее 17% в сегменте высокосортного никеля, и от сбытовой политики компании будет в немалой степени зависеть общая ситуация на глобальном рынке. "Естественно, наша страна не должна быть в никелевом ОПЕК на вторых или третьих ролях, а выступать в виде одного из первых лиц", — добавил эксперт.

Он также считает, что жизнеспособность будущей организации будет зависеть от того, какие страны войдут в нее и как будет налажен диалог между ними.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).

По итогам первых трёх кварталов компания увеличила выпуск никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23%, до 159,2 тысячи тонн, палладия — на 11%, до 2,128 миллиона унций. Производство меди за отчетный период увеличилось на 10%, до 317,147 тысячи тонн. Выпуск платины вырос на 6%, до 491 тысячи унций.