МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре снизился до 49,9% с сентябрьских 50,9%, полагают опрошенные агентством DailyFХ аналитики. СМИ: ФРС США может провести масштабное повышение процентных ставок

Соответствующий релиз опубликует американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) во вторник, 1 ноября, в 17.00 мск.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.