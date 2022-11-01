МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Самый северный производитель шин в мире, финская Nokian Tyres, запустит к середине 2024 года новое производство в Румынии, сообщает компания в пресс-релизе. СМИ: водителей будут штрафовать за шины не по сезону

Ранее компания сообщала о подписании соглашения о продаже своих российских предприятий "Татнефти".

"Совет директоров Nokian Tyres принял решение об инвестициях в новый завод по производству легковых шин в Румынии. Новый завод будет расположен в Ораде (Oradea) на северо-западе Румынии, недалеко от границы с Венгрией. Годовая мощность завода составит 6 миллионов шин с возможностью расширения в будущем", — говорится в сообщении.

На территории завода также будет расположен распределительный комплекс для хранения продукции, общий объем инвестиций оценивается примерно в 650 миллионов евро; начало строительства запланировано на начало 2023 года, а выпуск первых шин — на вторую половину 2024 года. Ожидается, что коммерческое производство начнется в начале 2025 года, уточняет компания.

"Эти инвестиции являются важным стратегическим решением, обеспечивающим наш будущий рост. Производственный комплекс мирового класса в Европе — это ключевой шаг в получении дополнительных мощностей и создании сбалансированной производственной платформы, поскольку мы начинаем строить новую Nokian Tyres без России", — приводится в сообщении цитата генерального директора Nokian Tyres Юкки Мойсио.

Nokian Tyres разрабатывает и производит шины для легковых автомобилей, грузовиков и тяжелой техники. Владеет сетью шиномантажа и автосервиса Vianor. В 2021 году чистый объем продаж компании составил 1,7 миллиарда евро, в компании работает около 4,9 тысячи человек. Акции Nokian Tyres котируются на бирже Nasdaq Helsinki.