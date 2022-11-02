МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") подтверждает прогноз производства на 2022 год в объеме 1,7 миллиона унций (53 тонны) в золотом эквиваленте, указывая на риски его невыполнения, в 2023 и 2024 годах ожидает такой же объем выпуска, сообщает компания. Золото умеренно дорожает в ожидании завершения заседания ФРС США

"Компания подтверждает прогноз производства на 2022 год в объеме 1,7 миллиона унций в золотом эквиваленте и прогноз годовых денежных (TCC) и совокупных затрат в размере (AISC) $900-1000 на унцию золотого эквивалента и $1300-1400 на унцию золотого эквивалента соответственно", — отмечается в сообщении.

Производственный план на 2023 и 2024 годы также предусматривает стабильное производство в объеме 1,7 миллиона унций в год, при этом его выполнение зависит от степени реализации рисков, связанных с цепочками поставок, отметили в компании. Прогноз затрат на 2023 год будет объявлен в конце января вместе с производственными результатами за 2022 год.

Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") зарегистрирована на острове Джерси. Компания "Полиметалл" — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира. Акции "Полиметалла" торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на бирже Международного финансового центра "Астана" — Astana International Exchange (Казахстан). Владеет 10 действующими месторождениями золота и серебра, а также высококлассным портфелем проектов развития.