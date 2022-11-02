МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший французский производитель стекла Duralex приостановил работу предприятий на пять месяцев из-за резкого роста цен на электроэнергию, сообщил гендиректор компании Хосе-Луис Лакуна. Все на нервах: новые "друзья" отказываются помогать Европе с газом

"Наши счета за газ и электричество выросли с 3 до 13 миллионов евро в год, что составляет 46% от нашего товарооборота… В течение пяти месяцев закрытия сотрудники продолжат получать 95% от своей заработной платы. Благодаря мерам правительства, 70% от этой суммы будет покрываться государством", — сказал бизнесмен в эфире телеканала BFM Business.

Руководитель компании отметил, однако, что количества товаров на складах достаточно, чтобы пережить зиму, и торговля продукцией марки не прекратится. Так, продажи в 2022 году выросли на 40%. Поэтому начавшийся энергетический кризис еще более добавляет "злости, разочарования и тревоги" в связи с будущим производителя, подчеркнул Лакуна.

Компания Duralex была создана в 1945 году крупнейшим мировым производителем стекла Сен-Гобен. В 2021 году ее товарооборот сотавил 23,4 миллона евро.

Ранее крупнейший во Франции алюминиевый завод Aluminium Dunkerque в начале сентября сообщил, что сократит производство примерно на 20% в связи с ростом цен на электроэнергию. Другой производитель стекла Arc также заявил, что сократил объемы производства и перевел ряд сотрудников на частичную занятость.

В сентябре премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что правительство также примет меры, чтобы сохранить рост цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году. Это будет стоить французскому бюджету 16 миллиардов евро.

Позже глава минфина Франции Брюно Ле Мэр рассказал, что около 1,5 миллиона предприятий смогут получить субсидии на счета за электричество. Кроме того, около десяти миллиардов евро выделят на помощь предприятиям, которые не соответствуют критериям на получение субсидий — в особенности, энергоемкому производству в промышленном секторе. Ранее правительство Франции объявило, что господдержка предприятий, для которых счет за газ и электричество превышает три процента от их товарооборота за 2021, будет продлена до конца 2023 года.