МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин планирует поручить правительству и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) изучить проблему загрузки Севастопольского морского завода. Путин подтвердил готовность поставлять зерно беднейшим странам

Глава государства в среду проводит встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. По словам главы города, у предприятия нет заказов и, соответственно перспектив.

"Конечно, должна быть решена задача о его загрузке. Соответствующее поручению правительству и объединенной судостроительной корпорации будут безусловно даны", — сказал Путин губернатору.