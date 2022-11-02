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Путин поручит проработать вопрос загрузки Севастопольского морского завода
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Президент России Владимир Путин планирует поручить правительству и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) изучить проблему загрузки Севастопольского морского завода. Глава... ПРАЙМ, 02.11.2022
экономика, промышленность, новости, правительство рф, владимир путин, севастополь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин планирует поручить правительству и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) изучить проблему загрузки Севастопольского морского завода.
Глава государства в среду проводит встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. По словам главы города, у предприятия нет заказов и, соответственно перспектив.
"Конечно, должна быть решена задача о его загрузке. Соответствующее поручению правительству и объединенной судостроительной корпорации будут безусловно даны", — сказал Путин губернатору.