МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. На предприятиях Севастополя можно развернуть производство беспилотных морских аппаратов, заявил губернатор города Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Путин поручит проработать вопрос загрузки Севастопольского морского завода

"Вместе с Агентством стратегических инициатив рассматривали, что Севастополь может сделать компетенции по разработке морских дронов — беспилотных аппаратов", — отметил глава Севастополя.

По его словам, потенциалом для реализации такого проекта еще с советских времен обладает, например, Приборостроительный морской завод. Также производство дронов можно развернуть на базе Севастопольского морского завода и Севастопольского госуниверситета, добавил Развожаев.