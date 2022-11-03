МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal приостановит работу одной из домен своего завода в Фос-сюр-Мер на юге Франции в связи с ростом цен на энергоресурсы и падением спроса на сталь, передает телеканал BFMTV со ссылкой на коммюнике производителя. Французский Duralex приостановил работу из-за роста цен на энергию

"Одна из двух домен на заводе в Фос-сюр-Мер (департамент Буш-дю-Рон) будет остановлена из-за снижения спроса на сталь и влияния роста цен на энергию", — сообщил телеканал.

По словам производителя, работа возобновится в полном объеме, "как только позволят условия рынка".

Одна из трех доменных печей второго завода компании в Дюнкерке – самого крупного завода производителя в Европе – на данный момент также остановлена по причине проведения там плановых ремонтных работ.

Ранее СМИ сообщали, что ArcelorMittal ожидает снижения производства стали в Европе в четвертом квартале 2022 года примерно на 17% по сравнению с прошлым годом. Причиной снижения производства является энергетический кризис в Европе, повышающий затраты на электроэнергию и одновременно снижающий спрос со стороны основных потребителей.