МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Нужно включить украинскую руду и другую продукцию в западную цепочку поставок и, тем самым, заменить на данных рынках Россию, заявила министр экономики и первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с министром торговли США Джиной Раймондо. Украина начала отбор газа из хранилищ в рекордно поздние сроки

По ее словам, сталь — это сфера, где Украина особенно заинтересована в расширении санкций против РФ и в доступе на американский рынок. Она считает, что вся российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями США.

"С этой целью мы призываем включить украинскую руду и другую продукцию в западную цепочку поставок и заменить на этих рынках Россию. Также важно приравнять украинскую руду и чугун к продукции из ЕС и продолжить освобождение от налоговых тарифов (по крайней мере, до конца 2024 года) продукции украинского экспорта", — сказала она. Ее слова привел сайт кабинета министров Украины.