КЕМЕРОВО, 9 ноя — ПРАЙМ. Новый разрез "Верхнетешский" с запасами угля в 66 миллионов тонн введен в эксплуатацию на юге Кузбасса, сообщается на сайте угледобывающей компании ЭЛСИ. Кемеровский губернатор попросил Мишустина помочь вывезти уголь на экспорт

"Запуск нового разреза — важное и долгожданное событие. На карте активов ЭЛСИ зажглась еще одна яркая звезда. Компания развивается, впереди большие планы. Новый разрез — это и налоги в бюджет региона, и новые рабочие места. На предприятии уже работает сильная команда профессионалов, и число рабочих мест будет увеличено", — приводятся в сообщении слова операционного директора ЭЛСИ Сибирь Сергея Бурцева.

Уточняется, что в ноябре 2022 года объем добычи разреза составит 30 тысяч тонн, в сентябре 2023-го предприятие планирует добыть свой первый миллион угля марки Т.

"Продукция будет ориентирована на экспорт, преимущественно в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", – говорится в сообщении.

"Разрез Верхнетешский" располагается в Новокузнецком районе Кемеровской области. Его площадь составляет 8,51 тысячи квадратных километров. Запасы, согласно Кодексу JORC, оцениваются в 66 миллионов тонн угля. Участок недр находится в отдалении от жилого сектора. Ближайший населенный пункт — город Осинники — располагается в 12 километрах к западу и северо-западу от границ участка.

Как следует из информации, размещенной на сайте компании, УК ЭЛСИ управляет комплексом активов, которые входят в первую тройку российских угледобывающих предприятий по объему добычи и транспортировки угля. Активы компании расположены в Республике Саха (Якутия), Хабаровском и Приморском крае, Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях.

Активы компании в Новосибирской и Кемеровской областях представлены компаниями АО "Сибирский Антрацит", ООО "Разрез Восточный" и ООО "Разрез Кийзасский". Они сконцентрированы на добыче и экспорте высококачественного антрацита Ultra High Grade и других металлургических углей. UHG антрацит ценится за высокое содержание связанного углерода, низкую долю посторонних примесей и высокую теплотворную способность.