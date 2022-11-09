Evraz начнет добычу на новом горизонте Таштагольского рудника в первом квартале 2023 года
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Evraz завершил очередной этап масштабного инвестиционного проекта по реконструкции Таштагольского рудника, запуск нового горизонта запланирован на март 2023, говорится в сообщении металлургической компании.
"Ведутся проходческие работы на новом горизонте минус 350 метров, на финальном этапе находится строительство камеры подземного дробления, идет монтаж локомотивно-вагонного депо. Руду будут поднимать по восстановленному стволу "Сибиряк". Планируется, что первые тонны сырья пойдут по нему в марте 2023 года", — сказано в сообщении.
Проект реконструкции Таштагольского рудника предполагает увеличение объемов добычи железной руды до 3,25 миллиона тонн в год с 2,5 миллиона тонн. Инвестиции Evraz оцениваются в более чем 10 миллиардов рублей. Реализация проекта в том числе предполагает модернизацию станции очистки шахтных вод.
Балансовые запасы Таштагольской шахты в пределах горного отвода до горизонта минус 350 метров составляют 53,8 миллиона тонн руды с содержанием железа 40,3%. В настоящее время добыча ведется на трех участках: Юго-Восточном, Восточном и Северо-Западном. Первичный концентрат Таштагольского рудника поступает на Абагурскую обогатительную фабрику и после вторичного обогащения отправляется на "ЕВРАЗ ЗСМК".
"Мы полностью меняем инфраструктуру рудника на современную – как поверхностную, так и подземную. Предприятие переходит на систему отработки рудных запасов с помощью самоходных машин. Это сделает работу горняков безопасной, увеличит производительность труда и снизит себестоимость продукции", — приводятся в сообщении слова вице-президента Evraz, руководителя дивизиона "Сибирь" Алексея Солдатенкова.
Evraz Group — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, США и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. Крупнейшие бенефициары — Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%). В прошлом году Evraz снизил выпуск стали на 0,4%, до 13,57 миллиона тонн.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20221109/838760732.html