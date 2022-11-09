МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Evraz завершил очередной этап масштабного инвестиционного проекта по реконструкции Таштагольского рудника, запуск нового горизонта запланирован на март 2023, говорится в сообщении металлургической компании. Министр экономики Украины призвала заменить Россию на рынке металлургии

"Ведутся проходческие работы на новом горизонте минус 350 метров, на финальном этапе находится строительство камеры подземного дробления, идет монтаж локомотивно-вагонного депо. Руду будут поднимать по восстановленному стволу "Сибиряк". Планируется, что первые тонны сырья пойдут по нему в марте 2023 года", — сказано в сообщении.

Проект реконструкции Таштагольского рудника предполагает увеличение объемов добычи железной руды до 3,25 миллиона тонн в год с 2,5 миллиона тонн. Инвестиции Evraz оцениваются в более чем 10 миллиардов рублей. Реализация проекта в том числе предполагает модернизацию станции очистки шахтных вод.

Балансовые запасы Таштагольской шахты в пределах горного отвода до горизонта минус 350 метров составляют 53,8 миллиона тонн руды с содержанием железа 40,3%. В настоящее время добыча ведется на трех участках: Юго-Восточном, Восточном и Северо-Западном. Первичный концентрат Таштагольского рудника поступает на Абагурскую обогатительную фабрику и после вторичного обогащения отправляется на "ЕВРАЗ ЗСМК".

"Мы полностью меняем инфраструктуру рудника на современную – как поверхностную, так и подземную. Предприятие переходит на систему отработки рудных запасов с помощью самоходных машин. Это сделает работу горняков безопасной, увеличит производительность труда и снизит себестоимость продукции", — приводятся в сообщении слова вице-президента Evraz, руководителя дивизиона "Сибирь" Алексея Солдатенкова.

Evraz Group — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, США и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. Крупнейшие бенефициары — Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%). В прошлом году Evraz снизил выпуск стали на 0,4%, до 13,57 миллиона тонн.