МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Падение потребления стали в России по итогам текущего года может составить порядка 2%, рассказал заместитель генерального директора по продажам и операциям АО "Северсталь Менеджмент" Евгений Черняков. Госдума повысила планку отсечения акциза на жидкую сталь

По его словам, в новых экономических реалиях металлургическая отрасль России столкнулась с рядом сложностей — невозможностью проводить долгосрочное планирование, высокими ставками кредитования и переносом сроков реализации проектов.

"Третий квартал и начало четвертого показывают, что участники российской экономики начинают приспосабливаться и переконфигурировать свою деятельность, находить новые рынки, возможности обеспечивать оборудованием свои производства и поддерживать персонал. Если посмотреть на цифры, то мы не видим большой просадки по потреблению стали, может быть порядка 2%. Конечно, еще дождемся окончания года, но наши ожидания были хуже", — заявил Черняков, выступая на выставке "Металл-Экспо".

При этом, согласно апрельскому прогнозу World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA), по итогам 2022 года потребление стали в России могло упасть на 20%, до 35,1 миллиона тонн.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (76,85% акций). По итогам первых трех кварталов компания снизила выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 8%, до 7,967 миллиона тонн.