МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Роснедра 27 декабря проведут аукцион на крупнейшее в Европе месторождение хромовых руд Аганозёрское в Карелии с запасами более 26,5 миллиона тонн и стартовой ценой более 0,5 миллиарда рублей, следует из данных торгов и сообщения ведомства. Добыча угля в России снизилась на 1,5 процента в годовом выражении

"В Карелии выставлено на аукцион крупнейшее в Европе месторождение хромовых руд Аганозёрское. Его открыли в 1984 году, запасы хромовой руды по категориям С1, С2 составляют более 26,5 миллиона тонн", — написало ведомство на своём канале в мессенджере Telegram.

Согласно материалам торгов, начальная цена участка недр "месторождение Аганозёрское" составляет 536,267 миллиона рублей. Аукцион будет проведен 27 декабря.

На государственном балансе значатся запасы хромовой руды категории С1 — 8,111 миллиона тонн, категории С2 — 18,477 миллиона тонн. Из них для открытой отработки — 4,323 миллиона тонн по С1 и 3,512 миллиона тонн по С2, для подземной отработки — 3,788 миллиона тонн по С1 и 14,965 миллиона тонн по С2. Также на участке есть и прогнозные ресурсы хромовых руд: 88 миллионов тонн по категории P1 и 89,5 миллиона тонн по P2.