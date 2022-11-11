МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий совершил рабочие визиты в ДНР и ЛНР, по итогам которых было принято решение поэтапно повышать уровень безопасности производственных и инфраструктурных объектов в этих регионах, сообщает пресс-служба Ростехнадзора. Власти ДНР рассказали о ситуации с топливом в республике

"По итогам проведенных мероприятий приняты решения о реализации комплекса мер, направленных на поэтапное повышение уровня промышленной и энергетической безопасности производственных, а также инфраструктурных объектов ДНР и ЛНР", — говорится в сообщении.

В рамках рабочего визита Трембицкий встретился с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым. Также руководитель Ростехнадзора провел несколько рабочих совещаний по вопросам обеспечения промышленной безопасности в условиях их интеграции в правовую систему и систему органов государственной власти РФ.

Отмечается, что в ходе совещаний были определены подходы к установлению особенностей контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Ростехнадзора на этих территориях.

Кроме того, согласованы мероприятия, позволяющие завершить формирование территориальных органов Ростехнадзора в ДНР и ЛНР.