МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Механизм промышленной ипотеки планируется расширить, включив в него не только приобретение площадей, но и их строительство, капремонт и реконструкцию, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума "Всемирный день качества". Мантуров считает выход крупных ритейлеров в новые регионы преждевременным

"Наиболее актуальный запрос по промышленной ипотеке сейчас – расширение данного механизма на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт площадей с увеличением максимального лимита кредитования. С такими просьбами обращаются и регионы, и кредитные организации", — отметил он.

"Минпромторг России разработал проект постановления правительства Российской Федерации, предварительные параметры расширения – до 2 миллиардов рублей на строительство и до 1,5 миллиарда рублей на капитальный ремонт и реконструкцию с увеличением срока кредита до 10 лет", — рассказал Мантуров.

Он также напомнил, что механизм льготной промышленной ипотеки был запущен в сентябре текущего года. Он предполагает кредитование промышленных предприятий на приобретение производственных площадей в объеме до 500 миллионов рублей по ставке не более 5% годовых. По словам Мантурова, заявки на участие в реализации данного механизма подали 15 кредитных организаций с кредитным портфелем более 60 миллиардов рублей для порядка 500 заемщиков.