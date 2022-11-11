МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. На лакокрасочном заводе в Ленинградской области после ухода зарубежного собственника (норвежской компании Jotun) сохранен коллектив и продолжается выпуск продукции, сообщает областное правительство. BMW вложит средства в расширение завода по выпуску аккумуляторов в Шэньяне

"Был норвежский Jotun – стал российский "Литум". Норвежское лакокрасочное производство в числе первых приняло решение об уходе из Ленобласти после начала специальной военной операции. Сегодня на заводе в Тосненском районе завершена смена собственника, сохранен коллектив и продолжается выпуск продукции", — говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрия Ялова, власти региона готовы оказать производству поддержку в реализации новых проектов.

Группа компаний Jotun – норвежская химическая компания, специализирующаяся на декоративных красках и функциональных покрытиях. Присутствовала в России с 1989 года с собственными производственными мощностями — с 2017 года.