МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Возможный запрет на поставки меди и никеля из России на Лондонскую биржу металлов (LME) вызвал бы кризис в европейской промышленности, такое мнение высказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Лондонская биржа металлов не будет запрещать поставки из России

Накануне LME приняла решение не вводить запрет на поставки металлов из России, несмотря на призыв американской металлургической компании Alcoa исключить из листинга металлы российского происхождения.

Как объясняет Хазанов, эмбарго на поставки из России прежде всего вызвало бы нехватку никеля и меди на европейском рынке.

"Прекращение приема LME меди и никеля из России на свои склады автоматически вызвало бы остановку многих заводов в Европе, начиная от металлургических и кабельных и заканчивая двигателестроительными и автомобильными", — добавил он.

По его словам, крупнейшие европейские производители меди — Aurubis и Boliden — не смогли бы заместить выпавшие объемы из-за высоких цен на электричество и газ.

"С никелем положение дел было бы еще хуже: в Европе почти нет предприятий по его выпуску", — добавил Хазанов.