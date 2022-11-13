МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Производители кормов для домашних животных стали уменьшать упаковки, чтобы не допустить роста цен на эту продукцию, при этом в будущем на рынке линейка размеров может расшириться, рассказал РИА Новости директор по технологиям российского производителя кормов для животных Karmy Максим Дранев. АКОРТ назвал госрегулирование цен на рыбу излишним

"Да, действительно подобный тренд имеет место быть, особенно в производстве влажных кормов. В основном это связано с желанием производителей удержать стоимость своей продукции", — ответил он на вопрос о том, есть ли массовый тренд на сокращение граммовок у упаковок с жидким кормом для домашних животных.

"Рынок влажных кормов не стоит на месте. Я уверен, в будущем мы увидим не только разную линейку размеров, но и разные типы упаковок: уже на сегодняшний день на рынке можно найти железные банки, ламистеры и другие упаковки, — подчеркнул Дранев.

Он отметил, что на цену готового продукта влияет упаковка, которая имеет сложную структуру с внутренним металлизированным слоем, защищающим содержимое корма от внешних воздействий. По словам эксперта, на сегодняшний день идет процесс импортозамещения ингредиентов для изготовления пленки, а также красок и клеев, что напрямую сказывается на стоимости изготовления упаковки.

При этом, по данным Росстата, сухие корма для животных подорожали в октябре на 2,7%, а за первую неделю ноября цены выросли еще на 1,1%. Эксперт полагает, что основным фактором этого стало колебание цен на интернациональные бренды, доля которых на российском рынке достаточно высока.

"Думаю, основным фактором изменений является колебание цен на интернациональные бренды…. В текущей ситуации у них возникают различные производственные трудности, которые влияют на волатильность цен в магазинах. Удержанию цены на одном месте может поспособствовать стабилизация ситуации на рынке сырья и упаковочных материалов, что позволит заключать долгосрочные контракты с хеджированием рисков", — заключил эксперт.