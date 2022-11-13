Karmy: производители кормов уменьшают объем упаковок, чтобы не допустить роста цен
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Производители кормов для домашних животных стали уменьшать упаковки, чтобы не допустить роста цен на эту продукцию, при этом в будущем на рынке линейка размеров может расшириться, рассказал РИА Новости директор по технологиям российского производителя кормов для животных Karmy Максим Дранев.
"Да, действительно подобный тренд имеет место быть, особенно в производстве влажных кормов. В основном это связано с желанием производителей удержать стоимость своей продукции", — ответил он на вопрос о том, есть ли массовый тренд на сокращение граммовок у упаковок с жидким кормом для домашних животных.
"Рынок влажных кормов не стоит на месте. Я уверен, в будущем мы увидим не только разную линейку размеров, но и разные типы упаковок: уже на сегодняшний день на рынке можно найти железные банки, ламистеры и другие упаковки, — подчеркнул Дранев.
Он отметил, что на цену готового продукта влияет упаковка, которая имеет сложную структуру с внутренним металлизированным слоем, защищающим содержимое корма от внешних воздействий. По словам эксперта, на сегодняшний день идет процесс импортозамещения ингредиентов для изготовления пленки, а также красок и клеев, что напрямую сказывается на стоимости изготовления упаковки.
При этом, по данным Росстата, сухие корма для животных подорожали в октябре на 2,7%, а за первую неделю ноября цены выросли еще на 1,1%. Эксперт полагает, что основным фактором этого стало колебание цен на интернациональные бренды, доля которых на российском рынке достаточно высока.
"Думаю, основным фактором изменений является колебание цен на интернациональные бренды…. В текущей ситуации у них возникают различные производственные трудности, которые влияют на волатильность цен в магазинах. Удержанию цены на одном месте может поспособствовать стабилизация ситуации на рынке сырья и упаковочных материалов, что позволит заключать долгосрочные контракты с хеджированием рисков", — заключил эксперт.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20221113/838803615.html