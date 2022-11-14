МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Всего в рамках программы SSJ100 планируется поставить порядка 10 новых самолетов, затем предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) окончательно перейдут на выпуск импортозамещенной версии самолета — SSJ-New, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Росавиация проинспектирует почти 600 самолетов иностранного производства

Газета "Известия" в понедельник написала, что авиакомпании в 2022 году недополучат обещанные SSJ100: их будет только 10, хотя весной глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в 2022 году эксплуатантам планируется передать 19 бортов.

"В статистике в качестве произведенных учитываются те самолеты, которые переданы заказчикам. На сегодняшний день один новый самолет уже поставлен, в центре поставок корпорации "Иркут" в Жуковском находятся еще шесть произведенных новых самолетов, которые будут переданы эксплуатантам в ближайшее время", — сообщили в пресс-службе.

"Всего в рамках программы SSJ-100 планируется поставить порядка 10 новых самолетов, затем предприятия ОАК окончательно перейдут на выпуск импортозамещенной версии самолета — SSJ-New", — говорится в сообщении.

В Минпромторге добавили, что в производственном центре корпорации "Иркут" в Комсомольске-на-Амуре идет активная подготовка к серийному выпуску русифициованной версии самолета. В производстве находятся пять фюзеляжей SSJ-New в различной степени готовности, еще один планер передан ЦАГИ для проведения наземных испытаний. Производственным планом на 2023 год предусмотрено производство необходимых опытных образцов SSJ-NEW, а также двух серийных машин.