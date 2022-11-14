МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Совет безопасности РФ призвал ужесточить ответственность за невыполнение планов по импортозамещению, сообщила пресс-служба СБ. ОАК окончательно перейдет на выпуск импортозамещенного самолета SSJ – New

Межведомственная комиссия по безопасности в экономической и социальной сфере рассмотрела этот вопрос на заседании в понедельник.

Как уточняется, речь идет о мерах, предпринимаемых в отношении исполнительной власти и государственных предприятий.

Программа импортозамещения была сформирована для обеспечения устойчивого развития российской экономики и снижения зависимости ключевых отраслей от импортной продукции, отмечается в заявлении. В связи с этим необходимо определять потенциальные потребности экономики РФ в важнейших товарах и прогнозировать баланс их потребления и экспорта на средний срок, а также на долгосрочную перспективу, подчеркнули в СБ.

Отдельный акцент был сделан на концентрации ресурсов для научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок критически важных технологий и ПО.