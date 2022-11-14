МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Объем производства нержавеющей стали в России за первые три квартала увеличился на 9% в годовом выражении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Лондонская биржа металлов не запретит торговлю российской продукцией

"Отмечаем, что за (первые — ред.) девять месяцев текущего года производство "нержавейки" на территории Российской Федерации увеличилось на 9%", — сообщили в пресс-службе.

При этом ее импорт в страну за тот же период сократился незначительно, добавили там.

В среднесрочной перспективе спрос на нержавеющую сталь в России будет увеличиваться, давая металлургическим заводам возможность увеличить продажи и тем самым поднять загрузку собственных мощностей, дал прогноз агентству независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.

"Драйвером может стать реализация различных проектов по организации производства импортозамещающей продукции, начиная от подшипников и заканчивая агрегатами и емкостями для сжижения природного газа", — добавил он.

Согласно октябрьскому отчету Worldstainless, мировое производство нержавеющей стали в первом полугодии снизилось год к году на 3,5% — до 29 миллионов тонн. В том числе выпуск стали в США упал до 1,98 миллиона тонн, что на 14,7% меньше прошлогодних показателей. А страны Европы суммарно сократили выпуск на 5,2%, до 3,6 миллиона тонн.