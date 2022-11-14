МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в сентябре вырос на 4,9% в годовом выражении, а за месяц — на 0,9%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Боррель назвал ответные санкции против Евросоюза ошибкой

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что годовой показатель вырос на 2,8%, а месячный — на 0,3%.

В ЕС объем промышленного производства в сентябре увеличился на 5,7% в годовом выражении, а в месячном — на 0,9%.

При этом производство товаров длительного пользования — в месячном выражении — в еврозоне снизилось на 0,9%, в ЕС — на 0,6%. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне увеличился на 3,6%, в ЕС — на 3,1%. Бунт на пустой желудок: еще одна страна усомнилась в евроинтеграции

Производство в топливно-энергетическом секторе в еврозоне в сентябре снизилось на 1,1% в месячном исчислении, а в ЕС — на 2%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне сократился на 0,9%, в ЕС — на 0,6%.

Самый значительный рост промышленности в сентябре к августу был отмечен в Ирландии (+11,9%), Бельгии (+7,1%) и Венгрии (+1,6%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Литве (-8,2%), Греции (-4,5%) и Эстонии (-3,6%).